Порошенко: для сдерживания России необходимо увеличить военное присутствие союзников в Черном море

Мировое сообщество и объединенная Европа должны усилить давление на Россию, подчеркнул президент.

Для сдерживания России Украине нужно увеличенное военно-морское присутствие Германии и союзников в Черном море.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, об этом президент Петр Порошенко заявил в интервью немецкому Funke Media Group.

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«Нам нужно увеличенное военно-морское присутствие Германии и союзников в Черном море как сдерживающий фактор для России», - сказал он.

Глава государства подчеркнул: «Агрессивные действия России неприемлемы. Международное сообщество и объединенная Европа должны усилить давление на Россию».

«Нам нужна сильная, унифицированная, недвусмысленная реакция в ответ на агрессивное поведение России. Мы должны остановить «Северный поток-2». Мы должны уже сейчас думать о новых санкциях», - заявил Петр Порошенко.

Он также добавил, что настало время для реакции против России, которая была после случая в британском Солсбери, где российский бывшего шпион Сергей Скрипаль и его дочь были тяжело отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок».

«Я считаю, что встреча Европейского Совета в Брюсселе в декабре станет своевременной возможностью рассмотреть ситуацию, основанную на принципе солидарности и единства с Украиной», - подчеркнул Президент.

Напомним, 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".