Какие задачи позволит решить военное положение

В десяти областях Украины введено военное положение на 30 дней. Если говорить об оборонных задачах, которые позволит решить такой шаг, то именно они прописаны в 12-ом – засекреченном – пункте решения СНБО. Надеюсь, что он достаточно широкий и детальный, потому что без таких мероприятий введение военного положения теряет свой смысл. А проведение таких мероприятий и решение поставленных задач даст возможность адекватно реагировать на возможную эскалацию боевых действий.

На Совбезе ООН Ельченко говорил о том, что на данный момент существует опасность захвата Россией Мариуполя и Бердянска, и я считаю, что это вполне обоснованное опасение. Вот как раз на такой случай Украине необходимо введение военного положения и проведение всех тех мероприятий, которые позволили бы не реагировать на угрозу, а, скорее, предотвратить ее и послужить сдерживающим фактором, чтобы не допустить реализацию такой угрозы и эскалации ситуации.

Военное положение должно вводиться на всей территории страны, ведь агрессия осуществляется не против отдельных областей, а против всего государства Украина

На мой взгляд, то, что военное положение вводится только в десяти областях Украины, не лучшее решение. Убежден, что военное положение должно вводиться на всей территории страны, ведь агрессия осуществляется не против отдельных областей, а против всего государства Украина. И войну ведет все население Украины. Однако по каждой конкретной области в указе президента должны быть прописаны те мероприятия, которые будут проводиться.

Что касается возможности ограничения прав и свобод граждан Украины, которая вызвала самые серьезные дискуссии в парламенте, то такие меры действительно возможны с момента принятия решения о введении режима военного положения. Хотя у нас говорили, что к этим ограничениям прибегнут только тогда, когда «российский сапог» переступит нашу границу. Однако это не совсем правильно, потому что само введение военного положения предполагает ограничение некоторых конституционных свобод граждан. И депутаты вместо того, чтобы кричать о недопустимости ограничения прав и свобод, лучше бы вспомнили, как голосовали за закон о чрезвычайном положении – ведь там предусмотрены те же самые ограничения, что и в законе о военном положении.

Между Украиной и Россией идет игра, вроде покера. Украина делает ставку на долгую игру: введем военное положение, обратимся в международные органы, предпримем еще ряд дипломатических мер... Это займет, как минимум, полгода

Какими могут быть дальнейшие действия России? Я предпочитаю не считать врага дурнее себя. Россию нельзя ни на что спровоцировать – она провоцирует сама себя.

Между Украиной и Россией идет игра, вроде покера. В покере существует долгая игра, а есть – быстрая. Так вот, Украина делает ставку на долгую игру: введем военное положение, обратимся в международные органы, предпримем еще ряд дипломатических мер. Вопрос – а сколько времени это все займет? Это займет, как минимум, полгода!

А по плану Путина все это должно занять не больше нескольких дней, а после принятия закона о военном положении – не больше 30 дней. Его план таков: вводится военное положение в Украине, запрещаются массовые протестные акции, запрещается инакомыслие, и с помощью российской агентуры, «пятой колонны» и «полезных идиотов» внутри Украины, начинает раскачиваться ситуация и начинают сталкивать лбами активную часть населения и власть – и вот он, третий Майдан. А Путин говорит: «А при чем тут Россия? За что против нас вводить санкции, если в Украине не могут договориться между собой?». Расчет идет на это, и такая возможность меня страшит.

Возможно, подготовка к такому сценарию ведется украинской стороной: может быть, наши спецслужбы к этому готовятся, может быть, есть какие-то распоряжения для Нацгвардии и Вооруженных сил Украины – никто этого не знает. Поэтому ширятся слухи и спекуляции. Ведь такая угроза со стороны России действительно возможна, и, если мы к ней не будем готовы, это будет очень плохо.

Кроме того, правы те, кто говорит о необходимости консолидации общества. Но вопрос – а вокруг кого и вокруг чего? Если вокруг власти, которой не доверяют – это одно, если же вокруг власти, к которой есть доверие – это соувсем другое. Вокруг какого-то плана и стратегии – это одно, а когда всего этого нет – это другое. Так что именно украинская власть должна обеспечить эту консолидацию, выполнив свои предвыборные обещания, проведя реформы и показательные действия по борьбе с коррупцией, чтобы народ увидел, убедился, поверил. Тогда, если власть скажет, что в случае войны нужно действовать так и так, будет все понятно: куда бежать, в какой вагон садиться, что с собой брать. А так, выходит, что введение военного положения ничего не дает. И многие депутаты перед голосованием в зале Верховной Рады об этом и говорили.

Многие думали, что проект «Новороссия» похоронен, но нет, ничего еще не закончилось, и Россия к нему еще может вернуться. Такая вероятность есть

Если говорить о возможных угрозах, то Климкин также заявлял о том, что у России есть план захватить украинскую территорию от Мариуполя до Приднестровья. К сожалению, наша власть мало слушает экспертов, а они говорили об этом плане – он с 2014 года назывался «Новороссией». И ничего нового сейчас нет. Многие думали, что проект «Новороссия» похоронен, но нет, ничего еще не закончилось, и Россия к нему еще может вернуться. Такая вероятность есть.

Я, как военный, знаю, что военные всегда готовятся к самому худшему варианту, к самым серьезным угрозам, потому что, если они готовы к худшему, то и менее напряженный вариант они смогут выдержать. Так что готовиться к такому варианту нужно хотя бы для того, чтобы он не случился. Здесь действия власти я считаю оправданными: видеть опасность и ставить такие предохранители – это первое дело.

Кроме того, возможно и продление военного положения после 27 декабря. А зависеть это будет не столько от Украины, сколько от ее противника – России. Если в течение этих 30 дней Россия предпримет очередные попытки агрессии, то военное положение вполне обоснованно может быть продлено.

На какой результат мы можем рассчитывать по истечению 30 дней? Главным итогом было бы сохранение нынешнего положения дел и отсутствие эскалации. Военное положение – это своего рода предупредительный сигнал и способ предотвращения возможности агрессии против Украины со стороны России. Если этой большой агрессии не случится, это будет главным результатом.

Николай Сунгуровский, директор военных программ Центра Разумкова