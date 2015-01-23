Украина ожидает крупный гуманитарный груз из ЕС - Чалый

15:08, 23 января 2015
Война
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В ближайшие дни в Украину из Европейского Союза будет доставлен крупный гуманитарный груз.

УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель главы Администрации президента Украины Валерий Чалый сообщил сегодня на брифинге.

«Были достигнуты договоренности, что в ближайшие дни будет доставлен крупный гуманитарный груз из Европейского Союза. И специально для этого в Киев приедет комиссар ЕС по этим вопросам. Даже планируются совместные конкретные действия здесь, я думаю, по доставке этой гуманитарной помощи», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 27 января в Украину должен прибыть еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи Христос Стилианидис.

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