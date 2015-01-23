Украина ожидает крупный гуманитарный груз из ЕС - Чалый

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель главы Администрации президента Украины Валерий Чалый сообщил сегодня на брифинге.

«Были достигнуты договоренности, что в ближайшие дни будет доставлен крупный гуманитарный груз из Европейского Союза. И специально для этого в Киев приедет комиссар ЕС по этим вопросам. Даже планируются совместные конкретные действия здесь, я думаю, по доставке этой гуманитарной помощи», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 27 января в Украину должен прибыть еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи Христос Стилианидис.