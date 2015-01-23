За сутки боевики 115 раз обстреляли украинских военных из «Градов» и минометов - штаб (видео)

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«В целом по подразделениям сил АТО осуществлено 115 обстрелов с использованием РСЗО БМ-21, артиллерии, минометов, ПТРК, САУ и стрелкового оружия. Основная масса обстрелов и боевые столкновения происходили днем, в районе Мариуполя последние выстрелы были слышны в 14.15 возле населенного пункта Чермалык. Ночь в зоне АТО прошла относительно спокойно», - говорится в сообщении.

В то же время, с 18.00 до 6.00 боевики совершили 21 обстрел позиций сил украинских военных. Из реактивных систем залпового огня «Град» они обстреляли Крымское, Тоненькое, Дебальцево. Из минометов, артиллерии и самоходных артиллерийских установок - четыре раза Станицу Луганскую, дважды - Юнокоммунаровск, а также Крымское, Пришиб, Петровку, Трехизбенку, Опытное, Марьинку, Золотое, Семигорье, Каменку, Николаевку и Шахту Полтавскую.

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«В течение суток отмечен один пролет БПЛА в районе н.п. Крымское», - сообщает пресс-центр АТО.

Кроме того, добавляется, что на территории Луганской области боевики 8 раз обстреляли населенные пункты.