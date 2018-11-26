На захваченных Россией украинских кораблях было 23 человека, связь с ними утеряна - Муженко

Сейчас есть информация о 6 раненных моряков, из них двое находятся в тяжелом состоянии.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что на захваченных Россией в районе Керченского пролива украинских кораблях находились 23 человека, связь с ними утрачена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Муженко сообщил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве.

«Судьба моряков нам неизвестна, есть только информация о 6 раненных, из них двое тяжелых», - заявил он.

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По словам Муженко, к командованию поступает противоречивая информация.

«Связь с кораблями и моряками ВМС ВСУ после действий РФ было утрачена и она блокируется. Всего на судах находились 23 человека», - добавил начальник Генштаба.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября утром российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Корабли Военно-морских сил ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее было проинформировано в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Однако, как отмечает украинская сторона, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

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Россия же заявляет, что украинские корабли «неправомерно» зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. В ФСБ утверждают, что у них не было заявки на прохождение кораблей и в график прохождения через Керченский пролив они не были включены.

В командовании ВМС Украины заявили, что в соответствии со статьями 17, 38 Конвенции ООН по морскому праву и статьей 2 Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, военные корабли Украины пользуются свободой судоходства, а потому могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства.

Позже стало известно, что во время выхода из Керченского пролива российские корабли открыли огонь по украинским.

В результате агрессивных действий России, три украинских корабля возле Керченского пролива захвачены спецназом РФ, двое украинских моряков ранены.