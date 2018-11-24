МИД отреагировало на очередное вторжение в Украину российского "гумконвоя"

В МИД назвали такие действия РФ очередной провокацией вопреки Минским соглашениям.

Министерство иностранных дел Украины осудило отправление Российской Федерацией очередного так называемого «гумконвоя» на оккупированный Донбасс как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко в микроблоге Twitter.

Читайте такжеВ сети показали 21-летнюю любовницу главаря "ДНР" (фото)

"Решительно осуждаем очередной «гумконвой» РФ как грубое и циничное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Очередная провокация вопреки Минским договоренностям", - сообщила Зеленко.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября автомобили 83-й «гуманитарной колонны» МЧС России прибыли в пункты назначения на территорию временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Россия с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбасс так называемые «гуманитарные конвои». Таможенную и пограничную службы Украины не допускают к осмотру этих грузовиков.

Украинская сторона заявляла о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания были оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты.

В МИД Украины неоднократно требовали от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой «гуманитарной помощи».