В сети показали 21-летнюю любовницу главаря "ДНР" (фото)
13:09, 23 ноября 2018Война
6070 1
Сообщается, что 21-летняя Мария Богатова состоит в близких отношениях с главарем группировки "ДНР" Денисом Пушилиным.
"Депутатом "ДНР" стала 21-летняя любовница Пушилина / Соцсети
В сети показали нового "депутата" самопровозглашенной "ДНР". Им стала 21-летняя Мария Богатова.
Фото так называемого депутата опубликованы в Telegram-канале "Народная правда - Донбасс".
Читайте такжеСМИ террористов скрыли скандальный нюанс из биографии главаря "ДНР" Пушилина (фото)
"Еще одну мамкину "депутатшу" парламента "ДНР" вам в ленту. Встречайте, "великий" парламентарий и "мудрейший" законотворец Богатова Мария Андреевна, 21 год", - говорится в сообщении.
При этом Telegram-канал "Двойное дно" отмечает, что Богатова является любовницей главаря "ДНР" Дениса Пушилина.
Отметим, что Денис Пушилин женат, у него, по разным данным, есть двое или трое детей.
Ранее хактивисты "слили" в сеть компромат на пиарщицу главаря "ДНР" Пушилина - Наталью Пшеничную.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter