В сети показали 21-летнюю любовницу главаря "ДНР" (фото)

Сообщается, что 21-летняя Мария Богатова состоит в близких отношениях с главарем группировки "ДНР" Денисом Пушилиным.

В сети показали нового "депутата" самопровозглашенной "ДНР". Им стала 21-летняя Мария Богатова.

Фото так называемого депутата опубликованы в Telegram-канале "Народная правда - Донбасс".

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"Еще одну мамкину "депутатшу" парламента "ДНР" вам в ленту. Встречайте, "великий" парламентарий и "мудрейший" законотворец Богатова Мария Андреевна, 21 год", - говорится в сообщении.

При этом Telegram-канал "Двойное дно" отмечает, что Богатова является любовницей главаря "ДНР" Дениса Пушилина.

Отметим, что Денис Пушилин женат, у него, по разным данным, есть двое или трое детей.

Ранее хактивисты "слили" в сеть компромат на пиарщицу главаря "ДНР" Пушилина - Наталью Пшеничную.