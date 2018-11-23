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В сети показали 21-летнюю любовницу главаря "ДНР" (фото)

13:09, 23 ноября 2018
Война
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&quot;Депутатом &quot;ДНР&quot; стала 21-летняя любовница Пушилина / Соцсети

Фото так называемого депутата опубликованы в Telegram-канале "Народная правда - Донбасс". 

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"Еще одну мамкину "депутатшу" парламента "ДНР" вам в ленту. Встречайте, "великий" парламентарий и "мудрейший" законотворец Богатова Мария Андреевна, 21 год", - говорится в сообщении.

При этом Telegram-канал "Двойное дно" отмечает, что Богатова является любовницей главаря "ДНР" Дениса Пушилина. 

Отметим, что Денис Пушилин женат, у него, по разным данным, есть двое или трое детей.

Ранее хактивисты "слили" в сеть компромат на пиарщицу главаря "ДНР" Пушилина - Наталью Пшеничную.

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Теги: #ДНР#Пушилин