В сеть "слили" компромат на пиарщицу главаря "ДНР" Пушилина (фото 18+)

Пшеничная занималась организационными мероприятиями и пиаром главаря "ДНР" Пушилина.

Хактивистам из команды Украинский киберальянс удалось получить доступ к перепискам и документам так называемых "депутатов народного совета "ДНР".

Украинский киберальянс передал часть данных волонтерам международного разведывательного сообщества InformNapalm.

Так, опубликованы аудиозаписи разговоров, электронная переписка и документы одного из "депутатов народного совета "ДНР", которая занимает свою должность с 4 ноября 2014 года. Речь идет о Пшеничной Наталье.

"Отдельно вы можете прочитать отчет о командировке Натальи Пшеничной и состав участников других состоявшихся командировок в органы законодательной власти РФ за октябрь-декабрь 2017 года", - говорится в сообщении.

Также хактивистов заинтересовали аудиозаписи разговоров Пшеничной. Кстати, с родственниками она очень часто говорит на суржике, негативно отзывается о внутренних процессах в «республике», высмеивает и весьма неоднозначно реагирует на смерть лидеров боевиков. Кроме того, она раскрывает «секреты» о применении РСЗО «Град» из жилых застроек, когда мирное население в Донецке является практически живым щитом для российской армии.

Накануне выборов Наталья Пшеничная занималась организационными мероприятиями и пиаром главаря "ДНР" Дениса Пушилина.

Также хактивисты выяснили, что львиную долю времени Пшеничной занимает поиск порно.

Вместе с тем, украинский хактивист Шон Таунсенд опубликовал в Facebook скриншоты, сделанные с компьютера Пшеничной (18+):