"Мы всех убили, а десантников сожгли": комбат из АТО рассказал о боях с оккупантами на Донбассе

В 2016 году батальон "Донбасс-Украина" на позициях возле Марьинки уничтожил не один батальон террористов "ДНР" и российских войск. Об этом в интервью "Апострофу" заявил командир 46-го батальона Вооруженных сил "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко (позывной "Филин").

"В 2016-м мы в Марьинке были практически пять месяцев – и против нас они бросали различные мощнейшие свои подразделения. В том числе, и их элитный батальон "Легион", который подчиняется напрямую [Александру] Захарченко, главарю ДНР. Против нас бросали и мусульманский спецназ, чеченцы были и дагестанцы. Бросали туда 331-й парашютно-десантный полк Российской Федерации – тот самый, что расстреливал нас в "зеленом коридоре", когда мы выходили из Иловайска... Мы их всех убили. А десантников еще и сожгли. Они очень громко, когда там все горело, кричали: "Десант не сдается". Как будто мы собирались их в плен брать", - заявил он.

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