Уничтожены вражеские позиции и техника: появилось видео сокрушительного удара ВСУ на Донбассе

Показана полная версия видео уничтожения техники врага на Донбассе.

Украинский волонтер Юрий Мысягин показал, как четко работала боевая группа К-2 54-й бригады по позиции боевиков "Мусорник", находящейся на Светлодарской дуге.

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На своей странице в Facebook волонтер показал соответствующее видео. "В тот день кроме разбитых позиций, оккупант потерял МТЛБ-ЗУ (попадание видно в конце на записи) и чуть раньше БМП-1", - отметил он.

По словам Мысягина, все данные подтверждены. Группа отмечена боевыми премиями за уничтоженную технику врага.

Ранее Юрий Мысягин сообщал, что украинские военные разгромили позицию оккупантов на Донбассе, два боевика были ранены.