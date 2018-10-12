Украинские военные разгромили позицию оккупантов на Донбассе, два боевика ранены - волонтер (видео)
15:21, 12 октября 2018Война
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Волонтер рассказал об очередном успехе украинских военных на Донбассе.
Бойцы ООС разгромили позицию оккупантов на Донбассе
На одном из участков ООС в Донецкой области оккупантам досталось с воздуха "от небесной канцелярии".
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"Уничтожается все: техника, живая сила, опорники и все, что "шахтеры и трактористы" нашли в шахтах. В этот раз "небесная канцелярия" послала фугасик точно под дверь. Осколки "зашли" в помещение", - пишет на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин.
По его словам, двое террористов ранены: у одного не работает лицо и ноги, у другого - шея и грудь.
Ранее бойцы ООС устроили очередной разгром оккупантам на Донбассе - метким выстрелом уничтожили их позицию.
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