Оккупанты планируют включить в "списки избирателей" на Донбассе российских военных - разведка

Всех незаконно прибывших на территорию Украины военнослужащих ВС РФ планируют привлечь к псевдовыборам как местных жителей.

Российская оккупационная администрация на Донбассе намерена включить военнослужащих ВС РФ в списки избирателей как местных жителей.

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Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на Главное управление разведки.

"Российские оккупационные администрации намерены привлечь всех незаконно прибывших на территорию Украины военнослужащих ВС РФ, граждан России, к участию в "выборах" 11 ноября, включив их в число избирателей как местных жителей, прописанных по адресам воинских частей", - сказал Гуцуляк.

Как сообщал УНИАН, на 11 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назначены так называемые «внеочередные выборы глав «ДНР» и «ЛНР» и так называемых «депутатов парламентов».

В ЕС и США заявили, что назначение «выборов» в так называемых «ЛНР» и «ДНР» является нарушением Минских договоренностей.

В миссии США при ОБСЕ призвали власти Российской Федерации выполнить Минские соглашения по мирному урегулированию ситуации на Донбассе вместо организации в регионе незаконных так называемых «выборов».