Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали за сутки на Донбассе 133 взрыва

В Луганской области зафиксировано всего 3 взрыва.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали в Донецкой и Луганской областях около 133 взрывов.

Это зафиксировано в отчете миссии за период с 19:30 30 октября до 19:30 31 октября, опубликованном на сайте ОБСЕ.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав примерно 130 взрывов против ориентировочно 610", - говорится в отчете.

В частности, в Донецкой области нарушения зафиксированы в районе Донецкой фильтровальной станции, Светлодарска и Чермалыка.

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"В Луганской области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, среди прочего, 3 взрыва против примерно 30 соответственно", - отметили наблюдатели.

Кроме того, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали нарушения режима прекращения огня недалеко от участков разведения сил и средств в районах Петровского и Золотого. Доступ наблюдателей оставался ограниченным на всех трех участках разведения - Станице Луганской, Золотом и Петровском, а также вблизи Новоазовска (в районе недалеко от границы с Российской Федерацией), Старомихайловки, Новоласпы и рядом с Заиченко и Безымянным.

Как сообщал УНИАН, 28 октября беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ исчез после фиксации им военной техники России на оккупированном Донбассе. Беспилотник зафиксировал ЗРК «Оса», автоцистерну для топлива, а также колонну из 7 грузовиков на грунтовой дороге вблизи границы.