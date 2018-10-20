Боевики из гранатометов били по позициям ВСУ на Донбассе, один военный получил ранение

В одном из случаев, в районе Гнутово, противник применил противотанковую управляемую ракету.

В течение суток, 20 октября, боевики российско-оккупационных бандформирований 7 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, в результате чего один военный получил ранение.

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Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

«В одном из случаев, в районе Гнутово, противник применил противотанковую управляемую ракету», - говорится в сообщении.

Кроме того, враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Шумы, Марьинка, Гнутово и Широкино.

Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил.