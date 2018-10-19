Оккупанты на Донбассе забирают у населения землю - разведка

Также на оккупированном Донбассе наращивают масштабы боевой подготовки "резервистов".

На оккупированном Россией Донбассе у местного населения и бюджетных учреждений изымают земельные участки для использования их в качестве полигонов для оккупационных войск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

"Командование российско-оккупационных войск наращивает масштабы боевой подготовки соединений и частей 1-го и 2-го армейских корпусов (вооруженных сил РФ), в т.ч. так называемого "мобилизационного резерва", - заявил Праута.

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"Подготовку резервистов предполагается осуществлять на постоянной основе, что требует дополнительных мест, территорий для их размещения и тренировки. В связи с этим, противником увеличивается количество и расширяются площади районов дислокации объектов учебной и материально-технической базы временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - добавил он.

"Так, с начала октября так называемыми «органами исполнительной власти» у местного населения и бюджетных учреждений изъяты земельные участки общей площадью около 40 га для использования их в качестве военных полигонов российско-оккупационных войск. Это вызвало многочисленные проявления возмущения и рост протестных настроений местного населения против российского оккупационного режима", - утверждает Праута.