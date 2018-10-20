Сутки на Донбассе: боевики били из минометов и гранатометов, ранен один украинский боец
На протяжении прошлых суток, 19 октября, российско-оккупационные войска 16 раз открывали огонь по позициям операции Объединенных сил. При этом враг трижды применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями - три раза вел прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по позициям наших войск в районах Крымского, Авдеевки и Гнутово.
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В ходе боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения. Состояние его здоровья удовлетворительное, сообщили в пресс-службе ООС.
"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Верхньоторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное, Гранитное, Павлополь, Водяное, Гнутово и Лебединское", - говорится в сообщении.
Враг продолжает применять гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, отметили в пресс-службе.
По данным разведки, в течение 19 октября, четыре оккупанта были уничтожены и еще двое ранены.
От начала суток враг огневой активности не проявлял.
Как сообщал УНИАН, боевики стянули в район Луганска "Грады" и гаубицы.