На Донбассе в результате обстрелов боевиков ранены четверо украинских военных

За прошедшие сутки боевики 20 раз открывали огонь по позициям операции Объединенных сил.

На протяжении прошлых суток, 4 октября, боевики российско-оккупационных войск 20 раз открывали огонь по позициям операции Объединенных сил. При этом враг 5 раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Как сообщили в пресс-службе ООС, обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Крымское, Орехово, Луганское, Майское, Шумы, Южное, Красногоровка, Марьинка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино.

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"По позициям наших войск в районе Луганского оккупанты осуществили два обстрела из минометов калибра 120 мм. По защитникам Крымского, Орехово и Майского враг открывал огонь из минометов 82-го калибра", - говорится в сообщении.

В результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки, в течение суток трое оккупантов уничтожены и трое ранены.

От начала 5 октября боевики четыре раза обстреляли украинские позиции с гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Крымское, Орехово, Свободный, Водяное и Гнутово. Тяжелое вооружение при этом не применялось. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Как сообщал УНИАН, специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер в интервью УНИАН заявил, что Российская Федерация хочет сохранить существование "народных республик" на Донбассе для прикрытия своего непосредственного участия в вооруженном конфликте на территории Украины.