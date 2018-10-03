Военный эксперт назвал причину громких разборок в "ДНР"

Все происходящее сейчас в "ДНР" — это война башен Кремля друг с другом, считает эксперт.

В России есть две основные группы, которые соревнуются между собой, в том числе, и за влияние на оккупированные РФ территории украинского Донбасса.

Это — Федеральная служба безопасности и Главное разведывательное управления Генштаба РФ, которые после ликвидации главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко активизировали борьбу за власть. Об этом в интервью "Фактам" заявил военный эксперт, блогер Алексей Арестович.

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"Я думаю, что все происходящее сейчас в "ДНР" — это война башен Кремля (ФСБ и ГРУ) друг с другом. Ведь путинская модель управления предполагает стравливание исполнителей между собой и их конкуренцию", — считает эксперт.

По его словам, именно поэтому вместо одной "Новороссии" на захваченных территориях Донбасса создали террористические «ДНР», которую курирует ФСБ, и «ЛНР», отданную на откуп ГРУ. «Но и туда и туда допущены противоположные спецслужбы», — отмечает эксперт.

Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка. В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего связанных с перераспределением бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и мешать.

Так называемый «народный совет «ДНР» назначил временно исполняющим обязанности главы «республики» Пушилина. Кроме того, информационные ресурсы террористов сообщают, что на 11 ноября назначены «внеочередные выборы главы «ДНР» и «парламента».