В сети показали фото ликвидированного на Донбассе боевика

Боевик был родом из города Золотое Луганской области.

30 сентября, на Донбассе ликвидировали боевика Дениса Быкова.

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Боевик был родом из города Золотое Луганской области, сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан на странице в Facebook.

"200 бригада 30.09.2018 г., пополнилась очередным бойцом, Быков Денис, г.Золотое Луганской области", - написал Штефан.

Как сообщал УНИАН, украинские военные понесли потери на Донбассе и дали отпор оккупантам: три боевика уничтожены.