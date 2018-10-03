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В сети показали фото ликвидированного на Донбассе боевика

09:00, 03 октября 2018
Война
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Боевик был убит 30 сентября / Facebook Анатолий Штефан

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Боевик был родом из города Золотое Луганской области, сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан на странице в Facebook.

"200 бригада 30.09.2018 г., пополнилась очередным бойцом,  Быков Денис, г.Золотое Луганской области", - написал Штефан.

Как сообщал УНИАН, украинские военные понесли потери на Донбассе и дали отпор оккупантам: три боевика уничтожены.

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Теги: #Донбасс#боевики