Украинские военные понесли потери на Донбассе и дали отпор оккупантам: три боевика уничтожены (видео)

В ходе боевых действий на Донбассе один военнослужащий погиб и двое получили ранения.

В течение прошедших суток, 2 октября, ситуация на Донбассе оставалась контролируемой Объединенными силами.

Российские оккупанты 34 раза открывали огонь по позициям украинских войск. При этом враг восемь раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, передает пресс-центр ООС.

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Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения", - говорится в сообщении

Кроме того, с начала суток на один из опорных пунктов ВСУ в районе населенного пункта Крымское оккупанты ночью совершили огневой налет с применением минометов 120-го калибра. Потерь среди наших защитников нет.

По данным разведки, в течение суток три оккупанта уничтожены и трое ранены.

Ранее украинский офицер Анатолий Штефан рассказал, что в течение сентября украинские военные в районе проведения Операции Объединенных сил нанесли оккупантам значительные потери.