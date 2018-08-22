Украинские бойцы на Донбассе уничтожили сразу четыре БМП врага - волонтер

14:42, 22 августа 2018
Война
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Боевики потеряли сразу четыре бронемашины / Фото: amurburg.ru

Об сообщил волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook.

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Он напомнил, что немногим ранее в зоне ответственности батальйона Айдар в районе поселка Желобок, "Третья сила" обнаружила на линии огня танк оккупантов, который неизвестным калибром был выведен из строя".

"В те же дни, немного в стороне были обнаружены четыре БМП противника. Какой-то умный полководец противника сконцентрировал их в одном месте. Как вариант, их могли сконцентрировать для удара по нашим позициям. БМП были оперативно обнаружены и точным огнём неизвестным калибром были уничтожены. Все четыре!", - сообщил волонтер. 

Как сообщал УНИАН, боевики вчера били по ВСУ на всех направлениях: в ход шло запрещенное вооружение.

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Теги: #Донбасс#БМП