Российский журналист назвал условие, при котором проблема Донбасса "развиснет"

Путин, находясь у власти, не оставит Украину, полагает публицист.

Проблема Донбасса зависла до того момента, пока президент РФ Владимир Путин и его окружение лишатся власти.

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Об этом сказал главный редактор независимого общественно-политического канала Sotnik-TV, российский журналист, писатель, публицист Александр Сотник во время чата на "Главреде". Пока глава России у власти, украинское государство он в покое не оставит, рассказал литератор.

"Я не скажу, сколько лет (может еще висеть проблема Донбасса - ред.), но обозначу ту точку, от которой можно будет отталкиваться - это точка отсутствия Владимира Путина в Кремле, то есть лишение Путина и его окружения власти, смена политики по отношению к Украине и внешней политики России в целом", - отметил собеседник.

По его словам, только тогда можно будет говорить о том, что Украина сможет без внешнего вмешательства принимать какие-либо решения в отношении Донбасса. "С Крымом же все будет очень сложно", - добавил журналист.

"Да и с Путиным все будет очень сложно. Пока он у власти, Украину он в покое не оставит. Если говорить совсем сжато: пока у власти Путин и его окружение, даже если он уйдет, и придет его преемник, нынешняя политика продолжится. Пока путинисты у власти, пока они в Кремле, такая беда с Украиной будет и дальше твориться", - подчеркнул публицист.