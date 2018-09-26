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Российский журналист назвал условие, при котором проблема Донбасса "развиснет"

15:43, 26 сентября 2018
Война
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Журналист сказал, что пока Путин у власти, Украину он в покое не оставит \ фото facebook.com/iryna.gerashchenko

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Об этом сказал главный редактор независимого общественно-политического канала Sotnik-TV, российский журналист, писатель, публицист Александр Сотник во время чата на "Главреде". Пока глава России у власти, украинское государство он в покое не оставит, рассказал литератор.

"Я не скажу, сколько лет (может еще висеть проблема Донбасса - ред.), но обозначу ту точку, от которой можно будет отталкиваться - это точка отсутствия Владимира Путина в Кремле, то есть лишение Путина и его окружения власти, смена политики по отношению к Украине и внешней политики России в целом", - отметил собеседник.

По его словам, только тогда можно будет говорить о том, что Украина сможет без внешнего вмешательства принимать какие-либо решения в отношении Донбасса. "С Крымом же все будет очень сложно", - добавил журналист.

"Да и с Путиным все будет очень сложно. Пока он у власти, Украину он в покое не оставит. Если говорить совсем сжато: пока у власти Путин и его окружение, даже если он уйдет, и придет его преемник, нынешняя политика продолжится. Пока путинисты у власти, пока они в Кремле, такая беда с Украиной будет и дальше твориться", - подчеркнул публицист.

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Теги: #Донбасс#Украина