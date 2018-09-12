Сбежавшим в Россию "Ташкенту" и Трапезникову запретили въезд в "ДНР" - журналист-коллаборант

Ни "Ташкент", ни Трапезников в ближайшие годы не попадут на территорию "ДНР".

Бывшим "вице-премьерам" псевдореспублики Дмитрию Трапезникову и Александру Тимофееву запретили въезд в "ДНР".

Об этом сообщил сбежавший в Россию украинский журналист Александр Чаленко в соцсетях, передает "ОстроВ".

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"Всё, ни Ташкент, ни Трапезников в ближайшие годы не попадут на территорию "ДНР". В ближайшие годы туда не попадет и Казаков. Это решение окончательное", - написал он.

По его словам, Тимофеева и Трапезникова в фейковой "ДНР" обвиняют "в тотальном финансовом, экономическом и политическом беспределе, распиле и коррупции".

Как сообщалось ранее, Дмитрий Трапезников, после того, как его сместили с поста "и.о.главы ДНР", покинул оккупированный Донецк. "Министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев (по кличке "Ташкент") тоже выехал в Россию.