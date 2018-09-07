Окружение Захарченко сбежало из "ДНР"

Новым временным главарем "ДНР" избрали Пушилина.

Из оккупированного Донецка в Москву начало убегать окружение убитого главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко.

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Об этом ТСН.ua сообщили источники в украинской разведке. В частности, из Донбасса уже выехали советники Захарченко Александр Казаков и "Север". Также уехал в Москву "Ташкент" - "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев, который был рядом с Захарченко в момент взрыва и получил ранения.

Тем временем в "генпрокуратуре "ДНР" назвали незаконным назначение Дмитрия Трапезникова новым главарем "республики" после ликвидации в кафе "Сепар" Александра Захарченко.

Сегодня же "народный совет "ДНР" назначил временным исполняющим обязанности главного главаря донецких боевиков Дениса Пушилина. Он сейчас возглавляет "народный совет "ДНР".