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Окружение Захарченко сбежало из "ДНР"

12:53, 07 сентября 2018
Война
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Тимофеев бежал в Москву / Скриншот

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Об этом ТСН.ua сообщили источники в украинской разведке. В частности, из Донбасса уже выехали советники Захарченко Александр Казаков и "Север". Также уехал в Москву "Ташкент" - "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев, который был рядом с Захарченко в момент взрыва и получил ранения. 

Тем временем в "генпрокуратуре "ДНР" назвали незаконным назначение Дмитрия Трапезникова новым главарем "республики" после ликвидации в кафе "Сепар" Александра Захарченко.

Сегодня же "народный совет "ДНР" назначил временным исполняющим обязанности главного главаря донецких боевиков Дениса Пушилина. Он сейчас возглавляет "народный совет "ДНР". 

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Теги: #ДНР#Россия#Захарченко#Пушилин