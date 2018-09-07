Сутки на Донбассе: двое оккупантов уничтожены, трое ранены

Враг продолжает грубо нарушать «школьное перемирие».

За минувшие сутки, 6 сентября, российские оккупанты 28 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе. Потерь среди украинских военнослужащих не допущено.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник вел прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое-4, Майорск, Южное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

По данным разведки, в течение суток двух оккупантов уничтожены и еще трое ранены.

С начала суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Крымского, Гнутово и Водяного. При этом, грубо нарушив условия "школьного" перемирия, по позициям вблизи Крымского огонь велся с применением артиллерии. Потерь среди украинских защитников нет.

Накануне сообщалось, что оккупанты из крупнокалиберных пулеметов обстреляли жилой сектор города Красногоровка на линии разграничения.