В результате обстрелов на Донбассе двое украинских военных ранены

Боевики из гранатометов обстреляли ряд позиций украинских защитников.

Двое украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе.

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Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил. По данным военных, в светлое время суток от 7:00 до 18:00 часов поддерживаемые Россией боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, запрещенного Минскими договоренностями тяжелого вооружения боевики не применяли.

«Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», – отметили в штабе и уточнили, что боевики обстреливали позиции украинских военных вблизи населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Чермалык, Водяное, Гнутово и Лебединское.