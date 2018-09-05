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В результате обстрелов на Донбассе двое украинских военных ранены

21:08, 05 сентября 2018
Война
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Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня \ Минобороны

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Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил. По данным военных, в светлое время суток от 7:00 до 18:00 часов поддерживаемые Россией боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, запрещенного Минскими договоренностями тяжелого вооружения боевики не применяли.

«Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», – отметили в штабе и уточнили, что боевики обстреливали позиции украинских военных вблизи населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Чермалык, Водяное, Гнутово и Лебединское.

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Теги: #Донбасс#обстрел#раненые