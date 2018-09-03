Боевики с 7 часов утра трижды нарушили режим прекращения огня - пресс-центр ООС

Потерь среди личного состава Объединенных сил во время обстрелов не допущено.

На протяжении текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

Как сообщается на странице ООС в социальной сети Facebook, боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, террористы не применяли.

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На протяжении дня позиции украинских бойцов были обстреляны в районах населенных пунктов Крымское, Шумы и Водяное.

Потерь среди личного состава Объединенных сил во время обстрелов не допущено.

«В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрел», - отметили в пресс-центре.