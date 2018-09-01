На оккупированном Донбассе боевики массово задерживают и арестовывают граждан

Ирина Геращенко просит ОБСЕ обратиться к боевикам с просьбой открыть КПВВ.

На временно оккупированном Донбассе боевики массово задерживают и арестовывают граждан.

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко написала в Facebook.

"Получила очень тревожную информацию из оккупированного РФ Донбасса. Идут массовые задержки и аресты граждан, боевики заблокировали работу всех КПВВ, никого не выпускают с территории оккупации. Фактически, ФСБ создала сталинские загранотряды, которые сейчас загоняют в клетку миллионы людей", - написала Геращенко.

По ее словам, отряды российских спецслужб взяли в кольцо оккупированный Донецк.

«Это все только усугубляет глубокий гуманитарный кризис на оккупированной территории. Подчеркиваю, КПВВ заблокированы в начале учебного года, когда тысячи украинцев, чьи семьи разделила российская агрессия и оккупация, пересекают КПВВ. Пожилые люди не могут выехать за пенсиями, дети и студенты - в свои учебные заведения», - отметила Геращенко.

Она сообщила, что направила координаторам ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе и гуманитарной подгруппе Мартину Сайдику и Тони Фришу письма с просьбой немедленно обратиться к террористам «ДНР», чтобы они разблокировать работу КПВВ.

«Также я направила письма в представительство Международного комитета Красного Креста в Украине с просьбой немедленно требовать доступа в тюрьмы на оккупированном Донбассе, где массово пытают людей", - отметила первый заместитель председателя ВР.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госпогранслужбы, сегодня на КПВВ в пределах Донецкой области движение граждан происходит только в направлении временно оккупированной территории, в обратном направлении передвижения людей и транспортных средств нет.

Граждане, которые направлялись через линию разграничения и вернулись на КПВВ, сообщили, что российско-оккупационные войска осуществляют выборочный пропуск только в направлении ВОТУ и полностью отказывают в выезде на территорию, подконтрольную украинской власти.

31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка погиб главарь «ДНР» Александр Захарченко, еще 12 человек получили ранения, в том числе так называемый «министр доходов и сборов» Александр Тимофеев.