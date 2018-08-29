"Школьное перемирие" на Донбассе не продержалось и 10 минут: боевики стреляли ночью и утром

Оккупанты уже открывали огонь по украинским позициям в Гнутово и Новотошковском.

Возобновленный в связи с началом нового учебного года режим прекращения огня не продержался и 10 минут из-за действий российских оккупационных войск.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Украины со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил.

"Несмотря на достигнутые договоренности о режиме прекращения огня в рамках "школьного перемирия", которое объявлено с 00.00 29 августа, боевики вооруженных формирований Российской Федерации не продержались и 10 минут", - говорится в сообщении.

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"Уже в 00.00 оккупанты открыли огонь из крупнокалиберного пулемета по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Гнутово", - отметили украинские военные.

"В 9.15 вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь по украинским позициям в районе Новотошковского с применением 82-миллиметровых минометов, станковых противотанковых и автоматических гранатометов, а также стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон продолжает фиксировать нарушения вооруженными формированиями РФ режима прекращения огня и информировать обо всех выявленных фактах таких нарушений.

Как сообщал УНИАН, 22 августа Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе и контролируемые Россией боевики подтвердили приверженность режиму прекращения огня, который должен начаться с полуночи 29 августа в связи с началом нового учебного года.

Наблюдатели ОБСЕ с полуночи 29 августа зафиксировали более 70 нарушений "школьного перемирия".