КПВВ "Майорское" закрыли из-за регулярных обстрелов боевиков

Действия российско-оккупационных войск постоянно ставят под угрозу жизнь и здоровье как мирного населения, так и персонала, который осуществляет свою деятельность на КПВВ.

Работа контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области прекращена из-за регулярных обстрелов со стороны пророссийских боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В Штабе отметили, что действия российско-оккупационных войск постоянно ставят под угрозу жизнь и здоровье как мирного населения, так и персонала, который осуществляет свою деятельность на КПВВ.

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"Учитывая обострение ситуации, несоблюдение российско-оккупационными войсками договоренностей о прекращении огня и невозможностью гарантировать безопасность гражданскому населению в пределах дорожного коридора "Горловка-Бахмут", осознавая реальную угрозу для жизни и здоровья лиц, которые пересекают линию разграничения, командующим Объединенных сил принято решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств на КПВВ "Майорское" на период существования этой угрозы в пределах дорожного коридора "Горловка-Бахмут"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о решении командующего ОС проинформированы первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг и руководитель донецкого офиса ОБСЕ Ольга Скриповская.

Командование ООС обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок.

Как сообщал УНИАН, в четверг днем, 23 августа, боевики обстреляли контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" из снайперских винтовок, проводилась эвакуация гражданского населения.