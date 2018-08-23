Снайперы боевиков обстреляли КПВВ "Майорское" на Донбассе: мирных граждан пришлось срочно эвакуировать
Сегодня днем боевики обстреляли контрольный пункт въезда-выезда «Майорское» из снайперских винтовок, проводилась эвакуация гражданского населения.
Об этом говорится в сообщении на странице Операции объединенных сил в Facebook.
"В очередной раз пророссийские боевики пренебрегают жизнью и здоровьем мирных граждан, обстреливая не только позиции подразделений Объединенных сил, но и КПВВ в пределах функционирующих дорожных коридоров", - подчеркнули в штабе ООС.
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Обстрел велся с 15.48 со стороны временно оккупированной территории из 7,62-мм снайперских винтовок.
"В результате обстрела поврежден один из модулей, в котором в то время пограничники Краматорского отряда из состава Объединенных сил осуществляли пропускные операции граждан, следовавших через линию разграничения", - сообщили в штабе.
В этой связи введен режим "Красный".
"Гражданских лиц эвакуировали в безопасное место, личный состав занял боевые позиции. Пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения нет", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, На Донбассе в 5-часовом бою погибли четверо украинских военных, еще семь - ранены.