Снайперы боевиков обстреляли КПВВ "Майорское" на Донбассе: мирных граждан пришлось срочно эвакуировать

Обстрел произошел около 16 часов, пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения нет.

Сегодня днем боевики обстреляли контрольный пункт въезда-выезда «Майорское» из снайперских винтовок, проводилась эвакуация гражданского населения.

Об этом говорится в сообщении на странице Операции объединенных сил в Facebook.

"В очередной раз пророссийские боевики пренебрегают жизнью и здоровьем мирных граждан, обстреливая не только позиции подразделений Объединенных сил, но и КПВВ в пределах функционирующих дорожных коридоров", - подчеркнули в штабе ООС.

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Обстрел велся с 15.48 со стороны временно оккупированной территории из 7,62-мм снайперских винтовок.

"В результате обстрела поврежден один из модулей, в котором в то время пограничники Краматорского отряда из состава Объединенных сил осуществляли пропускные операции граждан, следовавших через линию разграничения", - сообщили в штабе.

В этой связи введен режим "Красный".

"Гражданских лиц эвакуировали в безопасное место, личный состав занял боевые позиции. Пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения нет", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, На Донбассе в 5-часовом бою погибли четверо украинских военных, еще семь - ранены.