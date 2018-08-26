На Луганщине в результате подрывов на минах погибло 2 бойцов ВСУ, еще 4 пострадали

По данным фактам проводится тщательная проверка.

На Луганском направлении в районе проведения операции Объединенных сил в результате подрывов на минах погибли двое украинских военных, еще четверо пострадали.

Об этом пресс-центр Объединенных сил сообщает в сводке по состоянию на 18.00.

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На Луганском направлении в районе ответственности одной из бригад имели место два случая подрыва на минно-взрывных устройствах. В одном из них, выполняя боевое распоряжение командира батальона по проверке минно-взрывных заграждений, в результате подрыва на взрывном устройстве один военнослужащий был ранен, еще один получил травмы.

В районе обороны другого батальона из-за личной неосторожности военнослужащего произошел подрыв минно-взрывного устройства, в результате чего двое военнослужащих погибли, двое получили боевые травмы.

По данным фактам проводится тщательная проверка.