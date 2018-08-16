Бойцы "кошмарят" врага: мощный удар по позициям террористов на Донбассе попал на видео

Террористы понесли потери в результате удара бойцов.

Народный депутат и руководитель Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош показал, как бойцы уничтожают позиции и военную технику боевиков.

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Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook. "Видео без слов и музыки. Но беспилотные бомбардировщики Украинской добровольческой армии продолжают "кошмарить" врага... В этот раз - несколько вылетов - и у орков четыре трехсотых и уничтоженная техника", - говорится в сообщении Яроша.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, ночью боевики впервые за несколько месяцев ударили по ВСУ из "Градов".