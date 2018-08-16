Ночью боевики впервые за несколько месяцев ударили по ВСУ из "Градов"

По данным разведки, за вчерашние сутки два оккупанта были уничтожены, трое - получили ранения.

На протяжении прошлых суток, 15 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась напряженной, но вполне контролируемой.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, боевики 43 раза открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе 6 раз из вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Отмечено также применение минометов калибром 120 и 82 мм.

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«Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новозвановки, Светлодарска, Луганского, Новолуганского, Майорска, Марьинки, Авдеевки, Опытного, Песков, Красногоровки, Новотроицкого, Новомихайловки, Каменки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстреливал из минометов калибром 120 мм защитников Светлодарска и Гнутово, а калибром 82 мм – Крымского, Луганского и Гнутово», – сообщает штаб.

Также зафиксирована очередная провокация на участке разведения сторон в Станице Луганской. Оккупанты прицельно обстреляли наши позиции из стрелкового оружия.

В результате боевых действий двое защитников Украины получили ранения.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск трижды открывали огонь по нашим позициям в районах населенных пунктов Светлодарск, Павлополь и Водяное.

«Следует отметить, что этой ночью враг впервые за несколько месяцев применил реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град». Разрывы реактивных снарядов зафиксированы на позициях в районе Светлодарска. Также по этим позициям враг открывал огонь из миномета калибром 120 мм. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил за эти сутки нет», – говорится в сообщении.

По данным разведки, двое оккупантов уничтожено, трое получили ранения.