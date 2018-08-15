В районе Желобка уничтожен опорный пункт боевиков - волонтер

Волонтер сообщил о сгоревшей укрепленной позиции российских оккупантов на Донбассе.

В районе поселка Желобок Луганской области "исчез" опорный пункт пророссийских террористов.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин. "Оккупанты там опорник недосчитались. Вернее, на карте та он есть, пометка с названием имеется, а в реале в том месте над головой чистое небо и только остатки бревен вокруг. Сгорел", - говорится в его сообщении.

Ранее волонтер Юрий Мысягин показал кадры пожара 12 августа на позициях террористов близ Донецкого аэропорта.