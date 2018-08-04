Сутки на Донбассе: боевики 36 раз обстреляли позиции ООС, в том числе из тяжелого вооружения

Потерь среди украинских военных нет.

На протяжении прошлых суток, 3 августа, боевики 36 раз открывали огонь по позициям операции Объединенных сил, в том числе 6 раз из тяжелого вооружения.

Как сообщили в пресс-службе ООС, российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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"Огонь велся по защитникам, Крымского, Макарова, Новолуганского, Луганского, Южного, Железного, Марьинки, Красногоровки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, враг 3 раза обстрелял наши позиции возле Крымского из 82-мм минометов. Также обстрелу из минометов калибром 82 мм подверглись защитники Талаковки, а по позициям наших войск вблизи Павлополя противник вел огонь из танка, минометов калибром 120 мм и 82 мм", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. По данным разведки один оккупант погиб и один получил ранения.

В течение текущих суток боевики 5 раз открывали огонь по позициям украинских защитников возле Новозвановки, Троицкого, Марьинки и Водяного.

Как сообщал УНИАН, 2 августа в оккупированном городе Горловка российские военнослужащие, развлекаясь в общественном месте, обстреляли группу молодежи, несколько подростков получили огнестрельные ранения.