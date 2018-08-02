В Горловке российские военные ради развлечения обстреляли группу подростков - разведка

Несколько подростков получили огнестрельные ранения, российское командование пытается скрыть факт преступления.

В оккупированном городе Горловка российские военнослужащие, развлекаясь в общественном месте, обстреляли группу молодежи, несколько подростков получили огнестрельные ранения.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны, полковник Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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"На временно оккупированных территориях, в соединениях и частях 1 и 2 АК ВС РФ продолжает расти количество преступлений и правонарушений, совершенных российскими оккупантами в отношении местного населения. Так, в городе Горловка российские военнослужащие, развлекаясь в общественном месте, обстреляли из автоматического оружия группу молодежи, несколько подростков получили огневые ранения", - сказал он.

По его словам, российское командование пытается скрыть факт указанного преступления, расследование проводится представителями так называемой «военной комендатуры».

Гуцуляк добавил, что с целью выявления участников «конфликта» российские пограничники ужесточили режим проверки лиц, пересекающих границу с временно оккупированных территорий Украины для недопущения их выезда в РФ.

Ранее УНИАН сообщал, что в сети появилось видео из оккупированной Горловки. Запись снята 9 июля 2018 года.