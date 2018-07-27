Уничтожение блиндажа террористов на Донбассе попало на видео
10:30, 27 июля 2018Война
741 0
Террористы понесли потери: один ликвидирован, трое ранены.
Террористы понесли потери / фото facebook.com/serg.marco
ВСУ уничтожили одну из позиций террористов на Донбассе. Прямое попадание в блиндаж попало на видео.
Читайте такжеГенсек ОБСЕ на этой неделе посетит Донбасс
Соответствующую запись обнародовал на своей странице в Facebook волонтер Serg Marco. По его данным, в результате этого попадания по блиндажу боевиков один террорист ликвидирован, трое ранены.
Ранее в сети опубликовали свежее фото уничтожения позиции боевиков на Донбассе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter