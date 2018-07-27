Уничтожение блиндажа террористов на Донбассе попало на видео

Террористы понесли потери: один ликвидирован, трое ранены.

ВСУ уничтожили одну из позиций террористов на Донбассе. Прямое попадание в блиндаж попало на видео.

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Соответствующую запись обнародовал на своей странице в Facebook волонтер Serg Marco. По его данным, в результате этого попадания по блиндажу боевиков один террорист ликвидирован, трое ранены.

Ранее в сети опубликовали свежее фото уничтожения позиции боевиков на Донбассе.