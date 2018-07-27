Уничтожение блиндажа террористов на Донбассе попало на видео

10:30, 27 июля 2018
Война
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Террористы понесли потери / фото facebook.com/serg.marco

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Соответствующую запись обнародовал на своей странице в Facebook волонтер Serg Marco. По его данным, в результате этого попадания по блиндажу боевиков один террорист ликвидирован, трое ранены. 

Ранее в сети опубликовали свежее фото уничтожения позиции боевиков на Донбассе.

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Теги: #Донбасс#боевики