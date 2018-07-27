На Донбассе уничтожена позиция боевиков (фото)

По словам военной, после получения очередного "гуманитарного конвоя" из России террористы активизировались.

В сети опубликовали свежее фото уничтожения позиции боевиков на Донбассе.

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Снимок на своей странице в Facebook показала военнослужащая ВСУ Виктория Руденко. Она отметила, что после получения очередного "гуманитарного конвоя" из России террористы активизировались.

"Благодаря гумконвою макаки ночью буянили не ну шутку... Но... кто-то все же набрался мужества и сжег макак с фаготом", - пишет Руденко.

Как сообщал пресс-центр ООС, за прошедшие сутки боевики российских оккупационных войск 32 раза открывали огонь по позициям операции Объединенных сил. В ходе боевых действий погиб один украинский военный, еще один получил ранения.