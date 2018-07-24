За прошедшие сутки на Донбассе боевики 21 раз обстреляли позиции ООС, ранены двое военных

Трижды боевики использовали запрещенное Минскими договоренностями оружие.

За прошлые сутки, 23 июля, боевики 21 раз открывали огонь по позициям операции Объединенных сил, в том числе 3 раза из вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями.

Как сообщили в пресс-службе ООС, в результате обстрелов двое украинских военных получили ранения.

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"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Майорска, Авдеевки, Марьинки, Лебединского, Гнутово, Талаковки, Павлополя, Водяного и Широкино. Вместе с тем, оккупанты вблизи Крымского и Лебединского обстреляли позиции Объединенных сил из 82-мм минометов, а возле Талаковки – из 120-мм миномета", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в течение текущих суток боевики 4 раза открывали огонь по позициям украинских защитников возле Авдеевки, Марьинки и Павлополя. Потерь среди украинских защитников нет.

По данным разведки 4 оккупанта получили ранения.

Как сообщал УНИАН, 27 июня по результатам предварительных переговоров в Минске ТКГ заявила о поддержке режима прекращения огня на востоке Украины с 1 июля в связи с началом сезона сбора урожая. Украинская сторона убеждена, что, с целью установления подлинного мира, Россия и контролируемые ею боевики должны выполнять положения Минских соглашений.