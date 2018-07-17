На Донбассе боевики 19 раз обстреляли силы ООС, ранен военный

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.

За прошедшие сутки, 16 июля, боевики 19 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 1 раз из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Операция объединенных сил в Facebook. "Российские оккупационные войска проявляли активность на отдельных направлениях и вели огонь по защитникам Крымского, Светлодарска, Авдеевки, Невельского, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Водяного, Гнутово, Лебединского, Широкино. Вместе с этим, в районе Гнутово враг применил 82-мм миномет, выпустив в сторону наших защитников 3 мины. Своими активными действиями противник пытался заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь в ответ", - говорится в сообщении.

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Вследствие вражеского огня был ранен один военный. По данным разведки двое оккупантов были ранены.

Ранее сообщалось, что боевики более 300 раз нарушили "хлебное перемирие".