Боевики более 300 раз нарушили "хлебное перемирие" - Геращенко

Боевики во время "хлебного перемирие" используют стрелковое оружие, минометы, РПГ, гранатометы.

С начала "хлебного перемирия" 1 июля боевики на Донбассе ежедневно нарушают режим тишины, хотя интенсивность обстрелов действительно несколько уменьшилась.

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Об этом первый вице-спикер Верховной Рады, уполномоченная президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко написала на странице в Facebook.

По ее словам, боевики во время "хлебного перемирие" используют стрелковое оружие, минометы, РПГ, гранатометы.

"Больше десяти украинских воинов были ранены за эти две недели, более 300 нарушений режима тишины. На Луганщине самыми горячими остаются Крымское и Троицкое. Стреляют и по Золотому", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 15 июля на Донбассе российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня, тяжелое вооружение враг не применял.