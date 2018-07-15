Сегодня на Донбассе боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня

23:41, 15 июля 2018
Война
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Иллюстрация / REUTERS

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Как сообщается в сводке об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 18.00, оккупанты открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новолуганское, Светлодарск, Пески.

Потерь среди украинских защитников нет.

Объединенные силы контролируют обстановку, стойко удерживают занимаемые рубежи и соблюдают режим прекращения огня, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 27 июня участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе  договорилась установить режим прекращения огня на востоке Украины с 1 июля в связи с началом жатвы, однако оккупационные войска ежедневно нарушают перемирие.

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Теги: #Донбасс#боевики#война#операция Объединенных сил