Сутки на Донбассе прошли для Объединенных сил без потерь

По данным разведки, за прошедшие сутки в результате подрыва на взрывном устройстве один оккупант погиб, двое получили ранения.

За прошедшие сутки, 10 июля, российские оккупационные войска осуществили 20 обстрелов украинских позиций на Востоке Украины. Потерь среди украинских военных удалось избежать.

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Как сообщается в утренней сводке пресс-центра штаба Объединенных сил, на Луганском, Попаснянском и Светлодарском направлениях наблюдалась незначительная вражеская активность. Российские наемники 3 раза обстреляли позиции ОС в районах населенных пунктов Крымское, Орехово и Новолуганское.

На Донецком направлении враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливал защитников Авдеевки и Опытного.

Наиболее горячей, как сообщается, оставалась ситуация на Мариупольском направлении. Там противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, 14 раз обстрелял украинских военнослужащих, провоцируя их на ответный огонь. Огневому воздействию подверглись позиции ОС у Водяного, Лебединского, Широкино, Гнутово, Павлополя и Богдановки.

В течение текущих суток боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня, преимущественно из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

Сообщается, что потерь среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки, в результате подрыва на взрывном устройстве один оккупант погиб, двое ранены.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что украинские военные имеют право открывать огонь на своей территории, защищая ее от иностранных военных.