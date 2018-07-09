В минувшие сутки боевики сконцентрировали обстрелы на Донецком и Мариупольском направлениях

По данным разведки двое российских оккупантов получили ранения.

За прошедшие сутки, 8 июля, российские оккупационные войска нарушали перемирие почти на всей линии соприкосновения. Противник осуществил 21 обстрел украинских позиций, большая их часть зафиксирована на Мариупольском и Донецком направлениях.

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Как сообщается в утренней сводке пресс-центра штаба объединенных сил, на Луганском направлении в течение суток было тихо. Однако на Горловском и Светлодарском направлениях противник проявлял активность. Огонь по позициям ВСУ открывался в районе населенных пунктов Южное и Светлодарск. Там враг применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. У Южного один украинский военнослужащий получил ранения.

На Донецком и Мариупольском направлениях за прошедшие сутки было горячо. Враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 18 раз обстрелял позиции Объединенных сил. Под огнем оккупантов оказались защитники Авдеевки, Марьинки, Водяного, Широкино, Лебединского, Павлополя и Талаковки. На этих направлениях потерь среди наших защитников нет.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск три раза нарушили режим прекращения огня. Провокации с применением стрелкового оружия зафиксированы на Попаснянском и Мариупольском направлениях. Огневому воздействию подверглись позиции Объединенных сил возле Новозвановки и Водяного.

За текущие сутки потерь среди защитников Украины нет.

По уточненным данным разведки двое российских оккупантов получили ранения.

Ранее сообщалось, что благодаря успешным действиям ВСУ ситуация с безопасностью в населенном пункте Золотое-4 (Луганская область) улучшилась. В поселке появился участковый инспектор полиции и другие представители органов власти.