Суд арестовал пособника "ДНР" - жителя Петербурга

После его задержания в 2015 году Красноармейский суд уже отправлял россиянина под стражу, но 18 мая отменил меру пресечения.

Красноармейский районный суд Донецкой области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 46-летнему жителю города Санкт-Петербурга Российской Федерации.

Как сообщил в Facebook пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко, россиянин обвиняется в незаконной деятельности в составе террористической организации «ДНР».

Лысенко отметил, что боевика задержали военнослужащие ВСУ в 2015 году во время разведывательной операции и суд его арестовал.

Впоследствии обвинительный акт в отношении него направили в суд. Однако во время судебного заседания 18 мая Красноармейский районный суд отменил меру пресечения и освободил мужчину из-под стражи.

"Не согласившись с таким решением и учитывая то, что суд фактически не ограничил обвиняемому свободу передвижения и при наличии риска побега его за пределы Украины или на неподконтрольную территорию, прокуратура направила в суд ходатайство о его аресте. В настоящее время судом ходатайство удовлетворено - указанное лицо будет находиться под стражей", - сообщил представитель ГПУ.

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По информации Лысенко, российскому гражданину инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; планирование и подготовку агрессивной войны; незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами; нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее; совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией (ч.1 ст.258-3, ч.1 ст.263, ч.2 ст.28, ч.2 ст.437, ч.1 ст.332 1, ч.2 ст. 110 УК Украины).

"Будучи гражданином РФ, с целью участия в незаконных вооруженных формированиях террористической организации «ДНР», указанный человек перешел неконтролируемый украинскими властями участок на линии разграничения и вступил в ряды боевиков. Получив огнестрельное оружие, россиянин участвовал в боевых действиях на стороне оккупантов, то есть оказывал сопротивление Вооруженным силам Украины и другим подразделениям, которые принимали участие в антитеррористической операции", - написал Лысенко.