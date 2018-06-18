Кремль попал в "тупик": Тымчук назвал два сценария действий оккупантов на Донбассе во время ЧМ-2018

По словам Тимчука, в Кремле сейчас на распутье: с одной стороны, им надо, по их мнению, наносить некие "превентивные удары", чтобы не допустить мифической «широкомасштабной наступательной операции со стороны ВСУ». С другой стороны, необходимо изобразить безопасность.

В преддверии ЧМ-2018 для оккупационного контингента на Донбассе было указание на уменьшение боевых действий, однако его могут и отменить.

Об этом в интервью изданию «Апостроф» заявил координатор группы «Информационный сопротивление» Дмитрий Тымчук.

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«Кремль сейчас находится в интересном тупике. С одной стороны, понятно, что для россиян очень важно провести это мероприятие (ЧМ-2018 - ред.) с тем, чтобы заманить как можно больше представителей западных стран. Кремлю нужно показать, что Россия – открытая страна, что на самом деле на Западе ее любят и так далее. В политическом плане проведение этого чемпионата имеет для них архиважное значение. Если привлекать представителей западных стран, то нужно показать, что Россия безопасна. Мы знаем, что некоторые мероприятия в рамках ЧМ-2018 будут проводиться в Ростове, то есть совсем недалеко от оккупированных областей. В этом плане мы уже видим, что Россия проводит определенные мероприятия: российское телевидение рассказывает о том, что возводятся какие-то сооружения на неконтролируемом Украиной участке границы с Россией, то есть там, где Россия граничит с ОРДЛО», – объясняет Тымук.

По его словам, существует указание, по крайней мере, на участке, который граничит с ОРЛО, о том, чтобы очень жестко ограничить движение частного транспорта, рейсовых автобусов, которые осуществляют перевозки между ОРДЛО и РФ. Это делается для того, чтобы показать, что Россия безопасна.

«По логике, Кремль как раз должен давать указания на деэскалацию, как это было во время выборов президента РФ в марте, чтобы соблюдался некий режим тишины, а обстрелов было как можно меньше. С другой стороны, сильно раскручивается карта того, что Украина может воспользоваться ЧМ-2018 и начать силовую операцию на Донбассе. Как раз до этого в Москве и привязывают переформатирование АТО в ООС незадолго до ЧМ-2018», – отметил координатор ИС.

Он подчеркивает, что в Кремле сейчас на распутье: с одной стороны, им надо, по их мнению, наносить некие "превентивные удары", чтобы не допустить мифической «широкомасштабной наступательной операции со стороны ВСУ». С другой стороны, необходимо изобразить безопасность.

«Сейчас мы видим, что они сохраняют градус напряженности, хотя определенная деэскалация все-таки наблюдается. Трудно сказать, что решат в Кремле: срывать мифическое наступление ВСУ или изображать безопасность», – резюмировал Тымчук.