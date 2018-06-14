ВСУ взяли в полукольцо вражеский опорник под Марьинкой

Теперь подчиненные младшего лейтенанта Артема, заняв господствующие высоты, видят российских оккупантов как на ладони.

Новую позицию на участке обороны Марьинка — Славное подразделение одного из украинских механизированных бригад заняло совсем недавно. Тем самым наши бойцы существенно улучшили свое тактическое положение.

Они оборудовали свою новую линию обороны на господствующих высотах, следовательно, получили возможность не только контролировать все подходы к вражескому опорному пункту, но и вести по нему фланговый перекрестный огонь, передает "Народная армия".

Отмечается, что российские оккупанты, похоже, не ожидали, что теперь их укрепленный опорник, состоящий из трех огневых точек и почти 100 метров траншей полного профиля, оказался в плотном полукольце.

Как рассказал командир роты младший лейтенант Артем, подготовку к обустройству новых позиций личный состав подразделения осуществлял почти на протяжении всего срока ротации, то есть около шести месяцев. Начали работы еще в глубокую осень. Сначала, проведя разведку местности, обнаружили точки, где расположились захватчики, их силы и средства. Потом разминировали подходы к месту оборудования позиций, после чего приступили к выполнению инженерных работ.

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"Проводить работы надо было так, чтобы это не заметил враг. Учитывая то, что противник был особенно бдителен в ночное время, работали в утренние и послеобеденные часы: как доказывал опыт, именно в это время суток внимание боевиков притупляется. И действительно, нашим бойцам удалось перехитрить оккупантов и тайно подготовить позиции", - говорится в сообщении.

На этом пути наиболее трудоемкой задачей была доставка к месту оборудования позиций стройматериалов и мешков с песком. Бойцы их тащили буквально на себе, незаметно преодолевая расстояние в 800 метров за 40-50 минут. А с учетом того, что работы продолжались преимущественно зимой и все были одеты по-зимнему, да еще и в бронежилетах с оружием за спиной, на каждого приходилось 50-70 килограммов груза. Окопы и блиндажи копали вручную.

Понимая, что противник своими действиями создает реальную угрозу жизни и здоровью личного состава, командир получил согласие на открытие ответного огня, в том числе и "средствами старшего начальника". По указанным координатам был нанесен удар, в результате чего минометную батарею оккупантов и одну из долговременных огневых точек нейтрализовали.

Ранее волонтеры фонда "Вернись живым" сообщали, что украинские военные уничтожили позиции боевиков на Донбассе. Это был превентивный удар по целям, которые несут потенциальную угрозу личному составу и гражданским лицам неподалеку от линии разграничения.