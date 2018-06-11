Украинские военные уничтожили позицию боевиков на Донбассе (видео)

Украинские военнослужащие в зоне проведения ООС разгромили позицию террористов.

Волонтеры фонда "Вернись живым" показали видео превентивного удара по целям, которые несут потенциальную угрозу личному составу и гражданскимнеподалеку от линии разграничения.

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Запись уничтожения вражеской позиции на Донбассе фонд опубликовал на своей странице в Facebook.

"Так было и с этой враждебной позицией, когда аэроразведчики заметили транспорт и выгрузку противником 120-мм мин и развертывание двух минометных расчетов. Перед обстрелом весь личный состав террористов собрался посоветоваться в блиндаже, но так и не смог воплотить задуманное", - говорится в сообщении "Вернись живым".

Как ранее сообщал волонтер Юрий Мысягин, украинские военные продвинулись до 1 км и закрепились на новых позициях в районе Новотошковки Луганской области.