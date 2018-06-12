Украинские радиолокационные станции успешно выводят из строя новейшие российские беспилотники - военный эксперт

По словам Валентина Бадрака, Украина недавно начала производить системы, направленные на уничтожение беспилотных авиационных комплексов противника.

Украинские радиолокационные станции «Анклав» успешно выводят из строя новейшие российские беспилотники на Донбассе.

Об этом в интервью УНИАН сообщил руководитель Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

«Я отметил бы частное предприятие «Холдинговая компания «Укрспецтехника», в частности она создала новую радиолокационную станцию «Малахит», которая уже очень серьезно использовалась во время войны на Донбассе», - заявил он.

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Также, по словам Бадрака, «Укрспецтехника» начала производить системы, направленные на уничтожение беспилотных авиационных комплексов противника.

«Им удалось создать такую систему «Анклав», которая фактически выводит из строя иностранные беспилотные аппараты. Это очень серьезный комплекс, который действует на расстоянии до 40 км, и фактически эти системы были поставлены в войска во время войны», - сказал эксперт.

Как отметил военный эксперт, украинские радиолокационные станции продемонстрировали на практике способность выводить из строя новейшие российские беспилотники.

«Россия, как мы знаем, образовала производство беспилотников с Израилем, поэтому там есть мощные системы», - сообщил Бадрак.

Кстати, РЛС «Малахит» и «Анклав» созданы конструктором-женщиной Светланой Кошевой.

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Напомним, Валентин Бадрак также заявил, что украинские противотанковые ракетные комплексы «Скиф» и «Корсар» на недавних стрельбах показали себя не хуже американские противотанковые комплексы третьего поколения Javelin.